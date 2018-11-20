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Регион
Опубликовано 20 ноября 2018, 14:54

Новую видеокарту NVIDIA покажут уже в декабре

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/NVIDIA Corporation

Фото: © flickr.com/NVIDIA Corporation

Слухи о выходе графических карт компании на архитектуре Turing ходят с момента выхода предыдущей версии.

Предварительное название будущего гаджета — RTX 2060. Многие полагают, что видеокарта выйдет до 2019 года, но, согласно некоторым данным, новинка будет показана уже в декабре.

По информации аналитиков, в настоящий момент стоимость акций NVIDIA падает (происходит это достаточно активно). Только 20 декабря цена упала с почти 162 долларов до 145 долларов. Такое поведение на рынке связывают с завершением бума на майнинг и огромным количеством непроданных карт десятой линейки. Это может привести к тому, что производитель выпустит новую карту, чтобы перекрыть негативное положение на рынке сейчас.

Напомним, сейчас в модельный ряд входят три карты: RTX 2080 Ti, RTX 2080 и RTX 2070.

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Сергей Сурепин
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