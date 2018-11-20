Новую видеокарту NVIDIA покажут уже в декабре

Предварительное название будущего гаджета — RTX 2060. Многие полагают, что видеокарта выйдет до 2019 года, но, согласно некоторым данным, новинка будет показана уже в декабре.

По информации аналитиков, в настоящий момент стоимость акций NVIDIA падает (происходит это достаточно активно). Только 20 декабря цена упала с почти 162 долларов до 145 долларов. Такое поведение на рынке связывают с завершением бума на майнинг и огромным количеством непроданных карт десятой линейки. Это может привести к тому, что производитель выпустит новую карту, чтобы перекрыть негативное положение на рынке сейчас.