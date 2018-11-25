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Опубликовано 25 ноября 2018, 09:15

Тяночка для гиков. 10 фото косплея персонажей из популярных компьютерных игр

Косплеерша Лидия Скотт из Канады ведёт аккаунт в "Инстаграме", где за её работами следит более 22 тысяч подписчиков. В основном девушка воссоздаёт образы персонажей из популярных компьютерных игр, среди них — Assassin’s Creed и старая добрая World of Warcraft. Судя по снимкам, костюмы канадка тоже делает сама. Но её работу оценили не только в "Инстаграме". Косплей чародейки Йеннифэр из "Ведьмака" приглянулся пользователям Reddit и за несколько часов собрал 13 тысяч лайков. Похоже, фанаты игр остались довольны.

Фото: instagram/ydiscott

Фото: instagram/ydiscott

Этот снимок с косплеем Йеннифэр получил высокую оценку на Reddit ("Ведьмак-3")

Фото: instagram/ydiscott

Фото: instagram/ydiscott

Assassin’s Creed II

Фото: instagram/ydiscott

Фото: instagram/ydiscott

Skyrim

Фото: instagram/ydiscott

Фото: instagram/ydiscott

"Ведьмак-3"

Фото: instagram/ydiscott

Фото: instagram/ydiscott

World of Warcraft

Фото: instagram/ydiscott

Фото: instagram/ydiscott

"Ведьмак-3"

Фото: instagram/ydiscott

Фото: instagram/ydiscott

Skyrim

Фото: instagram/ydiscott

Фото: instagram/ydiscott

God of War

Фото: instagram/ydiscott

Фото: instagram/ydiscott

The Elder Scrolls Online

Фото: instagram/ydiscott

Фото: instagram/ydiscott

"Ведьмак-3"

Фото: instagram/ydiscott

Фото: instagram/ydiscott

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Алина Гостева
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