Геймер раздел догола главного героя Red Dead Redemption 2

Добиться этого результата игроку удалось абсолютно случайно, когда он пользовался редактором сохранений.

Один из геймеров в игре Red Dead Redemption 2 случайно раздел главного героя во время использования редактора сохранений Save Wizard для консоли PlayStation 4. Эту программу обычно используют для получения преимуществ в игре, например, чтобы перепройти старые уровни с новым оружием, которое не было изначально доступно.

По каким именно причинам главный герой Артур стал полностью голым, геймер не рассказал. По его словам, главный герой игры выглядит как кукла: он лишён любых идентификаторов мужского пола.