Геймер раздел догола главного героя Red Dead Redemption 2
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Добиться этого результата игроку удалось абсолютно случайно, когда он пользовался редактором сохранений.
Один из геймеров в игре Red Dead Redemption 2 случайно раздел главного героя во время использования редактора сохранений Save Wizard для консоли PlayStation 4. Эту программу обычно используют для получения преимуществ в игре, например, чтобы перепройти старые уровни с новым оружием, которое не было изначально доступно.
По каким именно причинам главный герой Артур стал полностью голым, геймер не рассказал. По его словам, главный герой игры выглядит как кукла: он лишён любых идентификаторов мужского пола.
Вместе с этим геймер заявил, что его заинтересовал вес главного героя. Оказалось, что если много кормить Артура, то его лицо становится больше, однако тело остаётся прежним. Разработчики пока не отреагировали на баг.