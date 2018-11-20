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Опубликовано 20 ноября 2018, 14:53

Геймер раздел догола главного героя Red Dead Redemption 2

Фото: &copy; mp1st.com

Фото: © mp1st.com

Добиться этого результата игроку удалось абсолютно случайно, когда он пользовался редактором сохранений.

Один из геймеров в игре Red Dead Redemption 2 случайно раздел главного героя во время использования редактора сохранений Save Wizard для консоли PlayStation 4. Эту программу обычно используют для получения преимуществ в игре, например, чтобы перепройти старые уровни с новым оружием, которое не было изначально доступно.

По каким именно причинам главный герой Артур стал полностью голым, геймер не рассказал. По его словам, главный герой игры выглядит как кукла: он лишён любых идентификаторов мужского пола.

Вместе с этим геймер заявил, что его заинтересовал вес главного героя. Оказалось, что если много кормить Артура, то его лицо становится больше, однако тело остаётся прежним. Разработчики пока не отреагировали на баг.

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Сергей Сурепин
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