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Опубликовано 20 ноября 2018, 15:19

Геймеры назвали Fortnite игрой года

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/ Fortnite

Скриншот видео: youtube.com/ Fortnite

По мнению пользователей, награды Golden Joystick Award оказалась достойна одна из главных "королевских битв".

В Лондоне прошла 36-я церемония вручения премии Golden Joystick Award. Мероприятие проходит ежегодно — его организацией занимается медиакомпания ЕМАР (Великобритания). Особенность премии — победителя выбирают пользователи.

Больше всего наград получила игра God of War. Боевик получил звание лучшей игры на PlayStation 4. Также геймеры оценили нарратив, визуальный дизайн и звуковое сопровождение.

При этом звание лучшей игры 2018 года досталось другому проекту. Эту награду получила Fortnite Battle Royale. Что же касается выбора критиков, то они предпочли назвать игрой года Red Dead Redemption 2.

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Сергей Сурепин
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