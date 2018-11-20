Геймеры назвали Fortnite игрой года

Больше всего наград получила игра God of War. Боевик получил звание лучшей игры на PlayStation 4. Также геймеры оценили нарратив, визуальный дизайн и звуковое сопровождение.

При этом звание лучшей игры 2018 года досталось другому проекту. Эту награду получила Fortnite Battle Royale. Что же касается выбора критиков, то они предпочли назвать игрой года Red Dead Redemption 2.