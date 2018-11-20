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Регион
Опубликовано 20 ноября 2018, 19:03

В МВД предложили сделать бессрочный вид на жительство для иностранцев

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Куденко

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Временно исполняющая обязанности замглавы Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, выступая в Госдуме, предложила сделать вид на жительство для иностранцев бессрочным.

В настоящее время вид на жительство выдаётся сроком на пять лет. Имея этот документ, иностранцы могут жить и работать на территории России. Казакова напомнила о том, что до 2002 года вид на жительство был бессрочным, и предложила вернуться к подобной практике.

По её словам, иностранцы после пяти лет жизни и работы в России "вынуждены всё начинать сначала" из-за истечения срока вида на жительство.

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Евгений Шуваев
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