Valve прекращает производство Steam Link

Несмотря на такое решение, американская корпорация продолжит поддерживать данное устройство.

Компания Valve в сообществе Steam опубликовала новость, что все гаджеты Steam Link уже распроданы на территории Европы. В магазинах США устройство всё ещё можно найти.

Сотрудники компании заявили, что не планируют производить новую партию Steam Link. При этом разработчики заявили, что будут дальше поддерживать существующие гаджеты. Это же касается приложений для стриминга на мобильные гаджеты.