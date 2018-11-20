Игру со стеной от мигрантов с Дональдом Трампом начали продавать в США

В описании игры сказано, что толпа из 10 тысяч мигрантов из Центральной Америки идёт через Мексику. Она направляется в Эль-Пасо (штат Техас). Также создатели игры пишут, что стена должна быть построена, так как она сохранит силу и безопасность США, после чего можно будет помочь тем, кто в этом нуждается.