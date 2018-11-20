Игру со стеной от мигрантов с Дональдом Трампом начали продавать в США
Фото: © twitter.com/Chuck Woolery
Смысл настольной игры заключается в том, чтобы построить стену, которая позволит защитить страну от мигрантов.
Американская компания Keep and Bear открыла продажи настольной игры для детей MAGA Blocks. В ней необходимо строить стену на границе для защиты от мигрантов.
В описании игры сказано, что толпа из 10 тысяч мигрантов из Центральной Америки идёт через Мексику. Она направляется в Эль-Пасо (штат Техас). Также создатели игры пишут, что стена должна быть построена, так как она сохранит силу и безопасность США, после чего можно будет помочь тем, кто в этом нуждается.
Всего в игре 101 элемент для строительства стены. Она входит в коллекцию "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again). Цена — 30 долларов.