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Опубликовано 20 ноября 2018, 20:16

Гильермо дель Торо назвал лучшие фильмы про супергероев

Фото: &copy; Twitter / pcgamer

Фото: © Twitter / pcgamer

Популярный режиссёр выбирал киноленты независимо от того, в какой киновселенной они существуют.

Оскароносный режиссёр Гильермо дель Торо опубликовал персональный рейтинг лучших фильмов про супергероев, а также ленты по графическим новеллам. В список он включил не только фильмы DC и Marvel.

В списке дель Торо можно найти первые две части "Человека-паука", фильм "Блэйд", две ленты "Супермен" (1978 и 1980 годов), "Бэтмен возвращается", "Тёмный рыцарь", "Чёрная пантера". Также режиссёр выделил фильмы "Неуязвимый", вторую часть "Людей Икс", "Стражей Галактики", "Железного человека" и "Логана".

Помимо всего прочего, дель Торо нравятся фильмы "Чудо-женщина", "Доктор Стрэндж", "Тор 3", "V — значит вендетта", "Хранители", "Хроника", "Человек из стали" и "Сплит".

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Сергей Сурепин
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