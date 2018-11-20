Гильермо дель Торо назвал лучшие фильмы про супергероев

Популярный режиссёр выбирал киноленты независимо от того, в какой киновселенной они существуют.

Оскароносный режиссёр Гильермо дель Торо опубликовал персональный рейтинг лучших фильмов про супергероев, а также ленты по графическим новеллам. В список он включил не только фильмы DC и Marvel.

В списке дель Торо можно найти первые две части "Человека-паука", фильм "Блэйд", две ленты "Супермен" (1978 и 1980 годов), "Бэтмен возвращается", "Тёмный рыцарь", "Чёрная пантера". Также режиссёр выделил фильмы "Неуязвимый", вторую часть "Людей Икс", "Стражей Галактики", "Железного человека" и "Логана".