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Опубликовано 20 ноября 2018, 21:42

Названы самые распространённые люксовые автомобили в России

Фото: &copy; Flickr / Giorgio Comai

Фото: © Flickr / Giorgio Comai

В настоящий момент автомобильный парк в Российской Федерации насчитывает 2,8 миллиона машин премиум-класса.

Чаще всего в России можно найти авто немецкой фирмы Mercedes-Benz. В настоящий момент в стране зарегистрировано 652,7 тысячи авто этой марки. Об этом сообщает "Автостат".

Вторую строчку рейтинга в настоящий момент занимает Audi. Число зарегистрированных авто составляет 620,1 тысячи экземпляров. В тройку лидеров также вошли машины марки BMW — 571,7 тысячи авто.

В настоящий момент три эти немецкие марки составляют 65 процентов парка авто премиум класса в Российской Федерации. Также в России часто встречаются Lexus (260,9 тысячи экземпляров), Volvo (246,9 тысячи) и Land Rover (170,5 тысячи).

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Сергей Сурепин
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