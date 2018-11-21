Названы самые распространённые люксовые автомобили в России

В настоящий момент автомобильный парк в Российской Федерации насчитывает 2,8 миллиона машин премиум-класса.

Чаще всего в России можно найти авто немецкой фирмы Mercedes-Benz. В настоящий момент в стране зарегистрировано 652,7 тысячи авто этой марки. Об этом сообщает "Автостат".

Вторую строчку рейтинга в настоящий момент занимает Audi. Число зарегистрированных авто составляет 620,1 тысячи экземпляров. В тройку лидеров также вошли машины марки BMW — 571,7 тысячи авто.