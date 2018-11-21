Названы самые распространённые люксовые автомобили в России
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В настоящий момент автомобильный парк в Российской Федерации насчитывает 2,8 миллиона машин премиум-класса.
Чаще всего в России можно найти авто немецкой фирмы Mercedes-Benz. В настоящий момент в стране зарегистрировано 652,7 тысячи авто этой марки. Об этом сообщает "Автостат".
Вторую строчку рейтинга в настоящий момент занимает Audi. Число зарегистрированных авто составляет 620,1 тысячи экземпляров. В тройку лидеров также вошли машины марки BMW — 571,7 тысячи авто.
В настоящий момент три эти немецкие марки составляют 65 процентов парка авто премиум класса в Российской Федерации. Также в России часто встречаются Lexus (260,9 тысячи экземпляров), Volvo (246,9 тысячи) и Land Rover (170,5 тысячи).