Сценарист "Симпсонов" назвал себя полностью русским

Майк Рейсс, который также был продюсером мультипликационного шоу, рассказал о своих русских корнях.

Американский сценарист ответил на вопрос, готов ли он переехать в Россию. Майк Рейсс заявил, что может рассмотреть такую возможность.

По словам автора "Симпсонов", в мире, который полон потрясений, всегда нужно иметь запасной аэродром. Сценарист добавил, что Россия может стать хорошим вариантом.