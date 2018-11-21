Сценарист "Симпсонов" назвал себя полностью русским
Фото: © Twitter / SimpsonsQOTD
Майк Рейсс, который также был продюсером мультипликационного шоу, рассказал о своих русских корнях.
Американский сценарист ответил на вопрос, готов ли он переехать в Россию. Майк Рейсс заявил, что может рассмотреть такую возможность.
По словам автора "Симпсонов", в мире, который полон потрясений, всегда нужно иметь запасной аэродром. Сценарист добавил, что Россия может стать хорошим вариантом.
Вместе с этим Рейсс заявил, что он полностью русский по материнской линии.