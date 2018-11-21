Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 ноября 2018, 21:42

Сценарист "Симпсонов" назвал себя полностью русским

Фото: &copy; Twitter / SimpsonsQOTD

Фото: © Twitter / SimpsonsQOTD

Майк Рейсс, который также был продюсером мультипликационного шоу, рассказал о своих русских корнях.

Американский сценарист ответил на вопрос, готов ли он переехать в Россию. Майк Рейсс заявил, что может рассмотреть такую возможность.

По словам автора "Симпсонов", в мире, который полон потрясений, всегда нужно иметь запасной аэродром. Сценарист добавил, что Россия может стать хорошим вариантом.

Вместе с этим Рейсс заявил, что он полностью русский по материнской линии.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Россия
  • симпсоны
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar