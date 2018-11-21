"Мстители: Война бесконечности" выйдет на Netflix
Фото: © Twitter / GeekVibesNation
Премьера масштабного боевика появится на стриминговой площадке на рождественских праздниках.
Компания Netflix сообщила о том, когда выйдет фильм "Мстители: Война бесконечности". Лента на стриминговой площадке появится 25 в США.
Напомним, что сделка Netflix и Disney закончится в 2020 году. До этого времени фильмы этой компании будут появляться на стриминговой площадке. После картины будут появляться на собственной площадке Disney.
Также ранее сообщалось, что фильм "Мстители: Война бесконечности" был назван лучшим боевиком и лучшим фильмом года.