Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 ноября 2018, 21:43

"Мстители: Война бесконечности" выйдет на Netflix

Фото: &copy; Twitter / GeekVibesNation

Фото: © Twitter / GeekVibesNation

Премьера масштабного боевика появится на стриминговой площадке на рождественских праздниках.

Компания Netflix сообщила о том, когда выйдет фильм "Мстители: Война бесконечности". Лента на стриминговой площадке появится 25 в США.

Напомним, что сделка Netflix и Disney закончится в 2020 году. До этого времени фильмы этой компании будут появляться на стриминговой площадке. После картины будут появляться на собственной площадке Disney.

Также ранее сообщалось, что фильм "Мстители: Война бесконечности" был назван лучшим боевиком и лучшим фильмом года.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • мстители
  • netflix
  • Marvel
  • мстителивойнабесконечности
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar