"Мстители: Война бесконечности" выйдет на Netflix

Компания Netflix сообщила о том, когда выйдет фильм "Мстители: Война бесконечности". Лента на стриминговой площадке появится 25 в США.

Напомним, что сделка Netflix и Disney закончится в 2020 году. До этого времени фильмы этой компании будут появляться на стриминговой площадке. После картины будут появляться на собственной площадке Disney.