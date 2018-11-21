Авторы фильма "Миссия невыполнима" назвали все трюки Тома Круза
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Компания Paramount Pictures опубликовала инфографику о самых сложных трюках, которые актёр выполнил в серии фильмов "Миссия невыполнима".
Киностудия поделилась подборкой фактов в честь выхода шестой части "Последствия" на цифровых носителях. Благодаря этому стало известно, что Том Круз — первый актёр в истории, который сделал в фильме затяжной прыжок с парашютом.
В ленте "Миссия невыполнима: Последствия" Круз выпрыгнул из самолёта на высоте 7620 метров. Актёр падал со скоростью 265 километров в час. Во время полёта актёр находился в метре от камеры.
Также стало известно, что во второй части "Миссии" Том Круз без страховки висел на краю 60-метрового утёса. При этом в фильме "Племя изгоев" он задержал дыхание на шесть минут. Во время съёмок "Последствий" актёру было 55 лет.