Названы лучшие секретные пляжи мира

Вместе с этим она отметила пляж Manuel Antonio Beach (Коста-Рика). При этом специалист предупреждает, что добираться к нему нужно будет через лес. Следующими эксперт рекомендует пляжи на севере эмирата Рас-эль-Хайма. Она рассказала, что там есть места не только для фанатов роскошного отдыха, но и для любителей кемпинга.