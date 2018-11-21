Названы лучшие секретные пляжи мира
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Издание New York Post озвучило список лучших скрытых от туристов пляжей мира. Его составила эксперт индустрии путешествий Лотти Гросс.
Гросс в первую очередь обратила внимание на пляжи мексиканского города Мацунте. Девушка советует отправиться туда вместо переполненных отдыхающими курортов Канкун и Косумель.
Вместе с этим она отметила пляж Manuel Antonio Beach (Коста-Рика). При этом специалист предупреждает, что добираться к нему нужно будет через лес. Следующими эксперт рекомендует пляжи на севере эмирата Рас-эль-Хайма. Она рассказала, что там есть места не только для фанатов роскошного отдыха, но и для любителей кемпинга.
Также Гросс советует обратить внимание на пляж Clearwater (штат Флорида), коралловый риф Нингалу (Австралия), Petite Côte (Сенегал), курорт Pink Sands (Багамы), Diani Beach (Кения), пляжи со святящимся планктоном на острове Ваадху (Мальдивы) и бухту Hulopoe (Гавайи).