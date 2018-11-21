Dolce & Gabbana обвинили в расизме

Итальянский модный дом выпустил новое рекламное видео, в котором поглумился над женщиной.

Рекламная кампания стартовала накануне модного показа в Шанхае, который пройдёт 21 ноября. На видео, опубликованном Dolce & Gabbana, китайская женщина пытается съесть итальянскую еду китайскими палочками, но у неё ничего не получается.

При этом голос за кадром оставляет по этому поводу едкие комментарии. Видео появилось на различных платформах (в том числе на китайском "Вейбо"). Пользователи назвали видео расистским и раскритиковали Dolce & Gabbana.