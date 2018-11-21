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Регион
Опубликовано 21 ноября 2018, 02:41

Dolce & Gabbana обвинили в расизме

Итальянский модный дом выпустил новое рекламное видео, в котором поглумился над женщиной.

Рекламная кампания стартовала накануне модного показа в Шанхае, который пройдёт 21 ноября. На видео, опубликованном Dolce & Gabbana, китайская женщина пытается съесть итальянскую еду китайскими палочками, но у неё ничего не получается.

При этом голос за кадром оставляет по этому поводу едкие комментарии. Видео появилось на различных платформах (в том числе на китайском "Вейбо"). Пользователи назвали видео расистским и раскритиковали Dolce & Gabbana.

Это не первый скандал, связанный с модным брендом. В сентябре итальянский дизайнер и один из основателей модного дома Dolce & Gabbana Стефано Габбана оскорбил модного блогера Кьяру Ферраньи. Тогда Габбана назвал свадебное платье блогера дешёвкой.

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Сергей Сурепин
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