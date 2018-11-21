Кот побил енота при попытке пробраться в дом — видео
Фото: © Twitter / lindsaymills
В Соединённых Штатах Америки кот избил енота, который пытался пробраться в дом его хозяев.
Видео драки появилось в твиттер-аккаунте Линди Миллс. Девушка — хозяйка кота по кличке Бэйли.
My cat is a goddamn KING. pic.twitter.com/5Np8o8FYvV— Lindsay Mills (@lindsaymills) November 16, 2018
В опубликованном ролике видно, как домашнее животное выпрыгивает через отверстие в двери и начинает атаковать енота. Сама Линди Миллс написала, что её кот — "чёртов король".
Пользователи в Сети восхитились тем, насколько смел оказался кот, который не оставил шансов дикому животному.