Кот побил енота при попытке пробраться в дом — видео

В Соединённых Штатах Америки кот избил енота, который пытался пробраться в дом его хозяев.

Видео драки появилось в твиттер-аккаунте Линди Миллс. Девушка — хозяйка кота по кличке Бэйли.

My cat is a goddamn KING. pic.twitter.com/5Np8o8FYvV — Lindsay Mills (@lindsaymills) November 16, 2018

В опубликованном ролике видно, как домашнее животное выпрыгивает через отверстие в двери и начинает атаковать енота. Сама Линди Миллс написала, что её кот — "чёртов король".