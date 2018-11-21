Яровая предложила ужесточить условия получения лицензии на оружие

Речь идёт о гражданах, которые не служили в армии и для которых охота не является традиционным образом жизни.

Вице-спикер Государственной думы РФ Ирина Яровая разработала законопроект, направленный на ужесточение правил приобретения огнестрельного гладкоствольного оружия для лиц в возрасте от 18 до 21 года. Об этом информирует её пресс-служба. Документ поддержан руководством профильных комитетов нижней палаты и направлен в экспертный совет фракции "Единая Россия".

Речь в законопроекте идёт о гражданах, которые не служили в армии и для которых охота не является традиционным образом жизни. Новые требования дадут возможность получить о них максимально полную информацию, подчёркивается в сообщении.

Документ предполагает ввести дополнительные требования для данной возрастной категории. Желающие владеть оружием должны будут предоставить справку и характеристику с места работы или учёбы, справку о доходах и копию налоговой декларации или другого документа, подтверждающего размер и источник дохода. Также им нужно будет пройти собеседование с сотрудниками Росгвардии.

Справки позволят иметь обратную связь для выявления обстоятельств и целей приобретения оружия, а также для предупреждения преступлений.