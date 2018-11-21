Более 60 млн россиян сделали прививку от гриппа
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Более 61 миллиона россиян сделали прививку от гриппа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.
— Вакцинация проводится во всех субъектах Российской Федерации, по состоянию на 16 ноября привито более 61 млн человек, в том числе на средства, выделенные за счёт других источников, привито более 6,9 млн, — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что более 4,9 млн человек были привиты за счёт работодателей.
При этом в Роспотребнадзоре отметили снижение заболеваемости ОРВИ, а зафиксированные случаи заражения респираторными вирусными инфекциями обусловлены вирусами негриппозной этиологии.