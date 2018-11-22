Шок-контент. Китайский портал зацензурил Винни Пуха за сходство с Си Цзиньпином

На китайском игровом портале a9vg.com появились скриншоты игры Kingdom Hearts III, основанной на мирах Disney, которая должна выйти в 2019 году. Там можно увидеть любимых многими персонажей — например, из мультфильмов "Рапунцель" и "Винни Пух". Правда, фигура "толстого и славного" плюшевого мишки там заблюрена. Вместо неё — белое пятно на ножках.

Фото: a9vg.com

Что неудивительно, ведь история про председателя и медведя тогда не закончилась. С того момента китайского политического деятеля просто атаковали сравнениями с Пухом.

Фото: a9vg.com

Например, в 2014 году фото Си Цзиньпина, жмущего руку японскому премьер-министру Синдзо Абэ, появилось рядом с изображением Винни и Иа. И этот поток было уже не остановить.

Фото: a9vg.com