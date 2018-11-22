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Опубликовано 22 ноября 2018, 07:50

Шок-контент. Китайский портал зацензурил Винни Пуха за сходство с Си Цзиньпином

Со знаменитым плюшевым медвежонком Винни Пухом у Китая сложились особые отношения. Мультперсонаж стал жертвой нелепой случайности. В 2013 году кому-то пришло в голову сравнить председателя КНР Си Цзиньпина, идущего рядом с Бараком Обамой, с Винни, который идёт рядом с Тигрой в одной из сцен мультфильма. И понеслось.

Фото: a9vg.com

Фото: a9vg.com

На китайском игровом портале a9vg.com появились скриншоты игры Kingdom Hearts III, основанной на мирах Disney, которая должна выйти в 2019 году. Там можно увидеть любимых многими персонажей — например, из мультфильмов "Рапунцель" и "Винни Пух". Правда, фигура "толстого и славного" плюшевого мишки там заблюрена. Вместо неё — белое пятно на ножках.

Фото: a9vg.com

Фото: a9vg.com

Что неудивительно, ведь история про председателя и медведя тогда не закончилась. С того момента китайского политического деятеля просто атаковали сравнениями с Пухом.

Фото: a9vg.com

Фото: a9vg.com

Например, в 2014 году фото Си Цзиньпина, жмущего руку японскому премьер-министру Синдзо Абэ, появилось рядом с изображением Винни и Иа. И этот поток было уже не остановить.

Фото: a9vg.com

Фото: a9vg.com

Но ответ не заставил себя ждать. Без каких-либо официальных объяснений началось ужесточение цензуры. В соцсетях стали блокировать мемчики на данную тему и остальные упоминания о медведе. А в 2018-м в Китае запретили к показу фильм "Кристофер Робин". Мишка стал в стране "вне закона", и ситуация не меняется.

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Алина Гостева
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