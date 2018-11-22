Шок-контент. Китайский портал зацензурил Винни Пуха за сходство с Си Цзиньпином
Со знаменитым плюшевым медвежонком Винни Пухом у Китая сложились особые отношения. Мультперсонаж стал жертвой нелепой случайности. В 2013 году кому-то пришло в голову сравнить председателя КНР Си Цзиньпина, идущего рядом с Бараком Обамой, с Винни, который идёт рядом с Тигрой в одной из сцен мультфильма. И понеслось.
Фото: a9vg.com
На китайском игровом портале a9vg.com появились скриншоты игры Kingdom Hearts III, основанной на мирах Disney, которая должна выйти в 2019 году. Там можно увидеть любимых многими персонажей — например, из мультфильмов "Рапунцель" и "Винни Пух". Правда, фигура "толстого и славного" плюшевого мишки там заблюрена. Вместо неё — белое пятно на ножках.
Фото: a9vg.com
Что неудивительно, ведь история про председателя и медведя тогда не закончилась. С того момента китайского политического деятеля просто атаковали сравнениями с Пухом.
Фото: a9vg.com
Например, в 2014 году фото Си Цзиньпина, жмущего руку японскому премьер-министру Синдзо Абэ, появилось рядом с изображением Винни и Иа. И этот поток было уже не остановить.
Фото: a9vg.com
Но ответ не заставил себя ждать. Без каких-либо официальных объяснений началось ужесточение цензуры. В соцсетях стали блокировать мемчики на данную тему и остальные упоминания о медведе. А в 2018-м в Китае запретили к показу фильм "Кристофер Робин". Мишка стал в стране "вне закона", и ситуация не меняется.