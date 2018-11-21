Госдума приняла поправки в федеральный бюджет страны

Согласно документу, увеличится общий объём доходов на 1,874 трлн рублей: они составят 18,947 трлн рублей.

Депутаты Госдумы приняли в третьем и окончательном чтении поправки к федеральному бюджету страны на 2018 год. Согласно проекту, профицит бюджета увеличивается с 0,5% ВВП до 2,1%.

Поправки предусматривают рост объёмов доходов бюджета на 1 триллион 874,7 миллиарда рублей — до 18 триллионов 947,6 миллиарда рублей. Одновременно увеличиваются и расходы — до 16 триллионов 808,8 миллиарда рублей.