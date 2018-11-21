Самый известный блогер в мире PewDiePie сделал обзор романа "Мастер и Маргарита"

Феликс Чельберг продолжает шутить про конкуренцию с YouTube-каналом из Индии T-Series.

Один из самых популярных YouTube-блогеров — Феликс Чельберг (известный под псевдонимом PewDiePie) решил рассказать своим подписчикам о романе Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Для Феликса это очередная попытка не дать каналу T-Series обойти его по количеству подписчиков — у блогера сейчас чуть больше 71 миллиона подписчиков, в то время как у индусского канала 70,9 миллиона подписчиков.

По словам блогера, ему эту книгу порекомендовал один из подписчиков в комментариях. Феликс заявил, что книга произвела на него огромное впечатление. Блогер описывает произведение как "странную чёрную сатиру на христианство". Больше всего ему понравился Воланд и его свита.