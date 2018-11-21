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Регион
Опубликовано 21 ноября 2018, 12:46

Легенда игровой индустрии помогает пострадавшим от пожаров в Калифорнии

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Jason Scott

Фото: © flickr.com/Jason Scott

Джон Ромеро, известный во всём мире благодаря созданию культовой игры DOOM, решил не оставаться в стороне.

Во время волны масштабных пожаров, которые происходили в Калифорнии, пострадало всё имущество семьи сценаристов Рэнди Литтлджона и Кристи Маркс. Помочь пострадавшим решил создатель DOOM Джон Ромеро.

Разработчик выставил на аукцион eBay специальный лот, который посвящён игре DOOM. Всего в лот вошло три предмета: две раритетные дискеты с игрой Doom II: Hell on Earth и книга Дэвида Кушнера "Мастера DOOM: Как два парня создали империю и изменили поп-культуру". Сейчас цена лота составляет 3200 долларов.

Разработчик готов поставить свой автограф на любой из вещей. Все деньги с аукциона он отдаст сценаристам, которые работали над "Людьми Икс", игрой Conquests of Camelot, а также рядом других произведений.

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Сергей Сурепин
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