Легенда игровой индустрии помогает пострадавшим от пожаров в Калифорнии
Фото: © flickr.com/Jason Scott
Джон Ромеро, известный во всём мире благодаря созданию культовой игры DOOM, решил не оставаться в стороне.
Во время волны масштабных пожаров, которые происходили в Калифорнии, пострадало всё имущество семьи сценаристов Рэнди Литтлджона и Кристи Маркс. Помочь пострадавшим решил создатель DOOM Джон Ромеро.
Разработчик выставил на аукцион eBay специальный лот, который посвящён игре DOOM. Всего в лот вошло три предмета: две раритетные дискеты с игрой Doom II: Hell on Earth и книга Дэвида Кушнера "Мастера DOOM: Как два парня создали империю и изменили поп-культуру". Сейчас цена лота составляет 3200 долларов.
Разработчик готов поставить свой автограф на любой из вещей. Все деньги с аукциона он отдаст сценаристам, которые работали над "Людьми Икс", игрой Conquests of Camelot, а также рядом других произведений.