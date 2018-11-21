Легенда игровой индустрии помогает пострадавшим от пожаров в Калифорнии

Джон Ромеро, известный во всём мире благодаря созданию культовой игры DOOM, решил не оставаться в стороне.

Во время волны масштабных пожаров, которые происходили в Калифорнии, пострадало всё имущество семьи сценаристов Рэнди Литтлджона и Кристи Маркс. Помочь пострадавшим решил создатель DOOM Джон Ромеро.

Разработчик выставил на аукцион eBay специальный лот, который посвящён игре DOOM. Всего в лот вошло три предмета: две раритетные дискеты с игрой Doom II: Hell on Earth и книга Дэвида Кушнера "Мастера DOOM: Как два парня создали империю и изменили поп-культуру". Сейчас цена лота составляет 3200 долларов.