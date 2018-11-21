Marvel составила официальную хронологию своей киновселенной

После премьеры фильма "Человек-паук: Возвращение домой" фанаты вселенной Marvel начали упрекать её создателей в том, что фирма нарушает собственные каноны. На фоне этого Кевин Фейги (продюсер студии Marvel) пообещал, что компания расставит все фильмы в правильном порядке.

Стоит новая книга 17 долларов. В ней авторы указали, что киновселенная Marvel начинается с "Первого мстителя" (1943−1945 гг.), после чего перетекает в "Железного человека" (первая и вторая части), "Невероятного Халка" и "Тора". Затем идут первые "Мстители", третий "Железный человек", второй "Тор", "Первый мститель: Другая война", обе части "Стражей Галактики", "Мстители: Эра Альтрона", "Человек-муравей", "Первый мститель: Противостояние", "Человек-паук: Возвращение домой", "Доктор Стрэндж", "Чёрная Пантера", "Тор: Рагнарёк", "Мстители: Война бесконечности".