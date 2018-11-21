На турнирах по Dota 2 разыграли 172 миллиона долларов
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Этот показатель на 1,44 миллиона долларов больше, чем на турнирах по четырём другим дисциплинам.
В настоящий момент Dota 2 занимает первое место по числу разыгранных призовых на киберспортивных турнирах. Общая сумма призовых составляет 172 миллиона 186 тысяч долларов.
На турнирах по Dota 2 было разыграно на 1 миллион 440 тысяч долларов больше, чем суммарно в четырёх других дисциплинах, которые входят в топ-5 по призовым. У ближайшего конкурента (Counter-Strike: Global Offensive) общий призовой составляет 64 миллиона 464 тысячи долларов.
Третье место в списке занимает League of Legends (59 миллионов 36 тысяч долларов). Далее идут StarCraft II (28 миллионов 446 тысяч долларов) и Fortnite (18 миллионов 800 тысяч долларов).