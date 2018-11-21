На турнирах по Dota 2 разыграли 172 миллиона долларов

Этот показатель на 1,44 миллиона долларов больше, чем на турнирах по четырём другим дисциплинам.

В настоящий момент Dota 2 занимает первое место по числу разыгранных призовых на киберспортивных турнирах. Общая сумма призовых составляет 172 миллиона 186 тысяч долларов.

На турнирах по Dota 2 было разыграно на 1 миллион 440 тысяч долларов больше, чем суммарно в четырёх других дисциплинах, которые входят в топ-5 по призовым. У ближайшего конкурента (Counter-Strike: Global Offensive) общий призовой составляет 64 миллиона 464 тысячи долларов.