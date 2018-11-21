Игры серии Call of Duty стали самыми продаваемыми за последние 9 лет

Популярная серия шутеров уступила лидирующую позицию только в 2013 году, когда вышла GTA V.

Аналитик фирмы NPD Group Мэт Пискателла опубликовал список самых продаваемых игр в США. Он сделал отчёт за последние несколько лет.

Как оказалось, начиная с 2009 года лидером по количеству продаж (не только в рознице, но и в цифровых магазинах) становились игры серии Call of Duty. Исключением был только 2013 год, когда первое место заняла Grand Theft Auto V.