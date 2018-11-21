Игры серии Call of Duty стали самыми продаваемыми за последние 9 лет
Фото: © Microsoft
Популярная серия шутеров уступила лидирующую позицию только в 2013 году, когда вышла GTA V.
Аналитик фирмы NPD Group Мэт Пискателла опубликовал список самых продаваемых игр в США. Он сделал отчёт за последние несколько лет.
Как оказалось, начиная с 2009 года лидером по количеству продаж (не только в рознице, но и в цифровых магазинах) становились игры серии Call of Duty. Исключением был только 2013 год, когда первое место заняла Grand Theft Auto V.
Напомним, что последняя на данный момент часть серии (Call of Duty: Black Ops 4) вышла 12 октября 2018 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. В ней появился режим "королевская битва". Также впервые в истории серии игра не получила однопользовательскую кампанию.