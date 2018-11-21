Переговоры в Абу-Даби
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 ноября 2018, 15:07

Сеть гипермаркетов Castorama закрывается в России

"Касторама" в Казани. Фото: &copy;РИА Новости/Максим Богодвид

"Касторама" в Казани. Фото: ©РИА Новости/Максим Богодвид

В компании пояснили, что намерены сконцентрироваться на рынках, где занимают лидирующие позиции.

Сеть гипермаркетов товаров для дома Castorama покидает российский рынок. Об этом объявил британский ретейлер Kingfisher, который и владеет этими магазинами.

— Мы сохраняем приверженность нашему плану и созданию сильного долгосрочного бизнеса. В рамках этого обязательства мы приняли решение покинуть Россию, Испанию и Португалию, — заявила главный исполнительный директор Kingfisher Вероник Лори.

Castorama намерена сконцентрироваться на тех рынках, где занимает лидирующие позиции или может в будущем их достичь. Лори поясняет, что в России привлекательный рынок, но доля, которую занимает компания, совсем небольшая.

Сейчас в России 20 магазинов Castorama.

BannerImage
Янковская Ольга
  • Новости
  • Испания
  • Португалия
  • недвижимость
  • Бизнес
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar