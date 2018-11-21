Авторы "Гриффинов" использовали игру про Джеймса Бонда для одной из серий

Эпизод с побегом из тюрьмы, который выполнили в стиле GoldenEye 007, появился в 17-м сезоне шоу.

19 ноября в эфир канала Fox вышел 7-й эпизод 17-го сезона мультсериала "Гриффины". В шоу был фрагмент, где Мег и Питер сбегают из корейской тюрьмы.

Авторы популярного телешоу решили стилизовать этот эпизод под игру GoldenEye 007 про Джеймса Бонда. Авторы шоу использовали камеру от первого лица и похожий интерфейс. Событие разворачивается от лица Мег, которая прорывается сквозь охрану.