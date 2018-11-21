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Опубликовано 21 ноября 2018, 16:06

Авторы "Гриффинов" использовали игру про Джеймса Бонда для одной из серий

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/ Bits&amp;Gags

Фото: © Кадр из видео YouTube/ Bits&Gags

Эпизод с побегом из тюрьмы, который выполнили в стиле GoldenEye 007, появился в 17-м сезоне шоу.

19 ноября в эфир канала Fox вышел 7-й эпизод 17-го сезона мультсериала "Гриффины". В шоу был фрагмент, где Мег и Питер сбегают из корейской тюрьмы.

Авторы популярного телешоу решили стилизовать этот эпизод под игру GoldenEye 007 про Джеймса Бонда. Авторы шоу использовали камеру от первого лица и похожий интерфейс. Событие разворачивается от лица Мег, которая прорывается сквозь охрану.

Для того чтобы создать эту сцену, авторам шоу пришлось перейти с двухмерной графики на трёхмерную. Аналогичную технику использовали авторы шоу "Симпсоны" в седьмом сезоне, когда Гомер попал сначала в 3D-пространство, а потом в реальный мир.

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Сергей Сурепин
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