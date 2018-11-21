Новая часть Assassin's Creed вышла на iOS и Android

Теперь все владельцы мобильных устройств могут вступить в братство наёмных убийц.

Мобильный боевик Assassin's Creed: Rebellion уже доступен в Google Play и App Store. Новая игра позволит одновременно управлять несколькими персонажами из различных частей популярной игровой серии.

Геймерам придётся создавать собственные братства, нанимать убийц, а также отправиться на выполнение секретных заданий. При этом в свободное время можно будет сражаться с тамплиерами — врагами ассасинов.