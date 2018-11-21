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Опубликовано 21 ноября 2018, 16:16

Новая часть Assassin's Creed вышла на iOS и Android

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Ubisoft North America

Фото: © Кадр из видео YouTube/Ubisoft North America

Теперь все владельцы мобильных устройств могут вступить в братство наёмных убийц.

Мобильный боевик Assassin's Creed: Rebellion уже доступен в Google Play и App Store. Новая игра позволит одновременно управлять несколькими персонажами из различных частей популярной игровой серии.

Геймерам придётся создавать собственные братства, нанимать убийц, а также отправиться на выполнение секретных заданий. При этом в свободное время можно будет сражаться с тамплиерами — врагами ассасинов.

Игра доступна на iOS и Android. Скачать её можно абсолютно бесплатно.

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Сергей Сурепин
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