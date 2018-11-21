Онлайн-кинотеатры России подключат к единой системе учёта

Продюсерские компании и кинопрокатчики подозревают, что сервисы скрывают свои доходы.

16 ноября представители АПКиТ (Ассоциации продюсеров кино и телевидения), куда входит большинство кинопрокатчиков и продюсерских студий России, провели совещание с представителями онлайн-кинотеатров "Яндекса", Okko, Ivi и Megogo. АПКиТ в рамках этой встречи настояла на том, чтобы сервисы подключили единую систему учёта просмотров от аналитической фирмы Nielsen.

Представители медиакомпаний сообщили, что доходы онлайн-кинотеатров растут на 30–40% в год. При этом выплаты производителям контента увеличиваются только на 10%. В связи с этим правообладатели подозревают, что сервисы скрывают реальное число просмотров и подписчиков, делая тем самым меньше отчислений.