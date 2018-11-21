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Регион
Опубликовано 21 ноября 2018, 16:37

Роспотребнадзор объяснил, почему Microsoft может установить цены в долларах

Фото:&nbsp;&copy; AP Photo/Ted S. Warren

Фото: © AP Photo/Ted S. Warren

Как удалось выяснить, метод, который выбрала компания, предусмотрен законодательством России.

Роспотребнадзор опубликовал заметку "О возможности определения цены товаров (работ, услуг) в иностранной валюте". Ведомство сделало это после того, как стало известно, что компания Microsoft переведёт все цены в Microsoft Store в доллары.

Оказалось, что российское законодательство на самом деле требует, чтобы ценники были понятными и единообразными, а также указывались в рублях. Однако у Microsoft проблем не будет, так как речь идёт об иностранной компании, и в данном случае цена указана в другой валюте, но со счёта пользователя списывается сумма в рублях по актуальному курсу (также курс может устанавливаться отдельным соглашением).

Роспотребнадзор в крайнем случае может потребовать от Microsoft указывать в магазине дополнительную цену в рублях, пересчитанную напрямую из долларовой. Однако пока речи об этом не идёт.

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Сергей Сурепин
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