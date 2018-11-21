Роспотребнадзор объяснил, почему Microsoft может установить цены в долларах
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Как удалось выяснить, метод, который выбрала компания, предусмотрен законодательством России.
Роспотребнадзор опубликовал заметку "О возможности определения цены товаров (работ, услуг) в иностранной валюте". Ведомство сделало это после того, как стало известно, что компания Microsoft переведёт все цены в Microsoft Store в доллары.
Оказалось, что российское законодательство на самом деле требует, чтобы ценники были понятными и единообразными, а также указывались в рублях. Однако у Microsoft проблем не будет, так как речь идёт об иностранной компании, и в данном случае цена указана в другой валюте, но со счёта пользователя списывается сумма в рублях по актуальному курсу (также курс может устанавливаться отдельным соглашением).
Роспотребнадзор в крайнем случае может потребовать от Microsoft указывать в магазине дополнительную цену в рублях, пересчитанную напрямую из долларовой. Однако пока речи об этом не идёт.
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