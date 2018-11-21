Роспотребнадзор объяснил, почему Microsoft может установить цены в долларах

Роспотребнадзор опубликовал заметку "О возможности определения цены товаров (работ, услуг) в иностранной валюте". Ведомство сделало это после того, как стало известно , что компания Microsoft переведёт все цены в Microsoft Store в доллары.

Оказалось, что российское законодательство на самом деле требует, чтобы ценники были понятными и единообразными, а также указывались в рублях. Однако у Microsoft проблем не будет, так как речь идёт об иностранной компании, и в данном случае цена указана в другой валюте, но со счёта пользователя списывается сумма в рублях по актуальному курсу (также курс может устанавливаться отдельным соглашением).