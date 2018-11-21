Тамагочи выпустят в виде покемона
Фото: © BANDAI
По словам разработчиков, теперь ваш карманный питомец будет эволюционировать, а не расти.
Компания Bandai официально представила брелок-игрушку Eevee Tamagochi. Это совместный проект двух брендов — Tamagochi и Pokemon.
Внешне игрушка никак не изменилась. Это такая же яйцевидная форма с квадратным чёрно-белым экраном и тремя кнопками управления. Брелок-игрушка будет доступен в двух версиях — I Love Eevee и Color Friends. Функционально они ничем не будут отличаться, разница будет только во внешней оболочке.
Игрушка поступит в продажу 26 января 2019 года.