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Опубликовано 21 ноября 2018, 16:47

Тамагочи выпустят в виде покемона

Фото: &copy; BANDAI

Фото: © BANDAI

По словам разработчиков, теперь ваш карманный питомец будет эволюционировать, а не расти.

Компания Bandai официально представила брелок-игрушку Eevee Tamagochi. Это совместный проект двух брендов — Tamagochi и Pokemon.

Внешне игрушка никак не изменилась. Это такая же яйцевидная форма с квадратным чёрно-белым экраном и тремя кнопками управления. Брелок-игрушка будет доступен в двух версиях — I Love Eevee и Color Friends. Функционально они ничем не будут отличаться, разница будет только во внешней оболочке.

Игрушка поступит в продажу 26 января 2019 года.

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Сергей Сурепин
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