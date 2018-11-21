Тамагочи выпустят в виде покемона

По словам разработчиков, теперь ваш карманный питомец будет эволюционировать, а не расти.

Внешне игрушка никак не изменилась. Это такая же яйцевидная форма с квадратным чёрно-белым экраном и тремя кнопками управления. Брелок-игрушка будет доступен в двух версиях — I Love Eevee и Color Friends. Функционально они ничем не будут отличаться, разница будет только во внешней оболочке.