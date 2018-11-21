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Регион
Опубликовано 21 ноября 2018, 20:16

Володин, Шойгу и Патрушев посетят Индию до конца года

Фото: &copy; РИА Новости/Виталий Аньков

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Посол Индии в России Бала Венкатеш Варма заявил, что до конца нынешнего года Нью-Дели посетят спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев и министр обороны Сергей Шойгу.

— Это позволит и далее укреплять наши межпарламентские связи, — приводит его слова РИА "Новости".

Ожидается, что самым первым из них Индию посетит Патрушев. Затем в Нью-Дели с визитом прибудет Володин, а в середине декабря в индийскую столицу приедет Шойгу.

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Евгений Шуваев
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