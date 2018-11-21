Володин, Шойгу и Патрушев посетят Индию до конца года

Посол Индии в России Бала Венкатеш Варма заявил, что до конца нынешнего года Нью-Дели посетят спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев и министр обороны Сергей Шойгу.

— Это позволит и далее укреплять наши межпарламентские связи, — приводит его слова РИА "Новости".