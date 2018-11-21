Володин, Шойгу и Патрушев посетят Индию до конца года
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Посол Индии в России Бала Венкатеш Варма заявил, что до конца нынешнего года Нью-Дели посетят спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев и министр обороны Сергей Шойгу.
— Это позволит и далее укреплять наши межпарламентские связи, — приводит его слова РИА "Новости".
Ожидается, что самым первым из них Индию посетит Патрушев. Затем в Нью-Дели с визитом прибудет Володин, а в середине декабря в индийскую столицу приедет Шойгу.