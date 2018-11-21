Назван худший мультфильм Disney всех времён

Журналисты Collider составили рейтинг всех анимационных лент студии Disney. Худшим стал мультфильм "Цыпленок Цыпа" 2005 года.

По словам критиков, фильм быстро забылся после выхода из-за пустого сюжета. В итоге мультфильм "Цыплёнок Цыпа" занял 57-ю строчку рейтинга (низшая позиция в списке Collider). Перед "Цыпой" идёт "Лис и пёс" 1981 года выпуска. 55-ю строчку рейтинга заняла лента "Не бей копытом", которая вышла в 2004 году.

Фото: © Disney

При этом лучшим мультфильмом стал "Пиноккио" 1940 года выпуска. Это была первая экранизация сказки Карло Коллоди "Приключения Пиноккио. История деревянной куклы" 1881 года. Вторую строчку рейтинга заняла "Спящая красавица" 1959 года выпуска, а на третьем месте оказался анимационный фильм "Фантазия".