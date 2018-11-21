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Опубликовано 21 ноября 2018, 20:13

В Госдуме пересмотрят оценку ввода советских войск в Афганистан

Ограниченный контингент советских войск в Афганистане, 1988 год. Фото: &copy; РИА "Новости"/ Соломон Лулишов

Ограниченный контингент советских войск в Афганистане, 1988 год. Фото: © РИА "Новости"/ Соломон Лулишов

Депутаты сошлись во мнении, что осуждать СССР за участие в военном конфликте несправедливо.

На парламентских слушаниях в Государственной думе одобрили предложение Комитета по обороне пересмотреть роль советских войск в афганском конфликте.

— Государственная дума считает необходимым признать не соответствующим принципам исторической справедливости моральное и политическое осуждение решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года, выраженное в Постановлении Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года № 982-1, — говорится в проекте постановления Госдумы.

В документе подчёркивается, что решение ввести войска в Афганистан в 1979 году приняли после многократных просьб афганского руководства и согласно Договору о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

— Конечно, прошло тридцать лет, у каждого из нас в той или иной мере боль по тем событиям. Не только потому, что ожидали не такого завершения тех мероприятий, которые проводились в течение десяти лет, но и по поводу тех оценок, которые были поставлены скороспешно, — сказал глава Комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов.

Напомним, в декабре 1979 года в условиях обострения военного конфликта в Афганистане руководство СССР приняло решение ввести войска на территорию страны. За годы боевых действий там погибло 14,5 тысячи советских военных, ещё 6,6 тысячи стали инвалидами.

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Александр Бочаров
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