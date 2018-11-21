В Госдуме пересмотрят оценку ввода советских войск в Афганистан
Ограниченный контингент советских войск в Афганистане, 1988 год. Фото: © РИА "Новости"/ Соломон Лулишов
Депутаты сошлись во мнении, что осуждать СССР за участие в военном конфликте несправедливо.
На парламентских слушаниях в Государственной думе одобрили предложение Комитета по обороне пересмотреть роль советских войск в афганском конфликте.
— Государственная дума считает необходимым признать не соответствующим принципам исторической справедливости моральное и политическое осуждение решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года, выраженное в Постановлении Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года № 982-1, — говорится в проекте постановления Госдумы.
В документе подчёркивается, что решение ввести войска в Афганистан в 1979 году приняли после многократных просьб афганского руководства и согласно Договору о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.
— Конечно, прошло тридцать лет, у каждого из нас в той или иной мере боль по тем событиям. Не только потому, что ожидали не такого завершения тех мероприятий, которые проводились в течение десяти лет, но и по поводу тех оценок, которые были поставлены скороспешно, — сказал глава Комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов.
Напомним, в декабре 1979 года в условиях обострения военного конфликта в Афганистане руководство СССР приняло решение ввести войска на территорию страны. За годы боевых действий там погибло 14,5 тысячи советских военных, ещё 6,6 тысячи стали инвалидами.