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Регион
Опубликовано 21 ноября 2018, 22:24

Ким Кардашьян рассказала, как Канье Уэст реагирует на её сексуальные фото

Фото: &copy; Twitter / ArchDigest

Фото: © Twitter / ArchDigest

Светская львица уже давно заполонила Сеть интимными фотографиями — она не стесняется позировать в провокационной одежде.

В одном из выпусков шоу Эллен Дедженерес звезда Ким Кардашьян рассказала откровенно, как её супруг (рэпер Канье Уэст) относится к её стилю жизни. Об этом сообщает The Daily Mail.

По словам Ким, муж уже смирился с таким предпочтением модели. В связи с этим его реакция на сексапильные фотографии супруги в основном сдержанная. Ким заявила, что Канье по-разному относится к таким фото. Рэпер всегда говорит, чтобы светская львица верила в себя.

Также Кардашьян добавила, что больше всего Уэсту не понравилось фото, которое она публиковала ещё летом. Тогда Ким позировала в нижнем белье на кухне.

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Сергей Сурепин
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