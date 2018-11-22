Ким Кардашьян рассказала, как Канье Уэст реагирует на её сексуальные фото

Светская львица уже давно заполонила Сеть интимными фотографиями — она не стесняется позировать в провокационной одежде.

В одном из выпусков шоу Эллен Дедженерес звезда Ким Кардашьян рассказала откровенно, как её супруг (рэпер Канье Уэст) относится к её стилю жизни. Об этом сообщает The Daily Mail.

По словам Ким, муж уже смирился с таким предпочтением модели. В связи с этим его реакция на сексапильные фотографии супруги в основном сдержанная. Ким заявила, что Канье по-разному относится к таким фото. Рэпер всегда говорит, чтобы светская львица верила в себя.