Ким Кардашьян рассказала, как Канье Уэст реагирует на её сексуальные фото
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Светская львица уже давно заполонила Сеть интимными фотографиями — она не стесняется позировать в провокационной одежде.
В одном из выпусков шоу Эллен Дедженерес звезда Ким Кардашьян рассказала откровенно, как её супруг (рэпер Канье Уэст) относится к её стилю жизни. Об этом сообщает The Daily Mail.
По словам Ким, муж уже смирился с таким предпочтением модели. В связи с этим его реакция на сексапильные фотографии супруги в основном сдержанная. Ким заявила, что Канье по-разному относится к таким фото. Рэпер всегда говорит, чтобы светская львица верила в себя.
Также Кардашьян добавила, что больше всего Уэсту не понравилось фото, которое она публиковала ещё летом. Тогда Ким позировала в нижнем белье на кухне.