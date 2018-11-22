Fallout 76 уже продают со скидкой 33%
Фото: © Flickr / Giorgio Comai
Несмотря на то что игра вышла только неделю назад, её уже можно приобрести по заманчивой цене.
В течение шести дней все пользователи Xbox Live могут сэкономить до 33% при покупке игры Fallout 76. Таким образом, базовое издание шутера в настоящий момент продаётся за 2679 рублей.
При этом расширенное издание игры можно приобрести за 3749 рублей (скидка составит 25%). В состав последнего входит патриотический костюм американца, косметическая экипировка в честь 300-летия США, голова Волт-Боя, праздничное приветствие Волт-Боя, плакаты для мастерской и памятная фоторамка.
Напомним, в настоящий момент средняя оценка Fallout 76 варьируется от 50 до 55 баллов.