Fallout 76 уже продают со скидкой 33%

Несмотря на то что игра вышла только неделю назад, её уже можно приобрести по заманчивой цене.

В течение шести дней все пользователи Xbox Live могут сэкономить до 33% при покупке игры Fallout 76. Таким образом, базовое издание шутера в настоящий момент продаётся за 2679 рублей.

При этом расширенное издание игры можно приобрести за 3749 рублей (скидка составит 25%). В состав последнего входит патриотический костюм американца, косметическая экипировка в честь 300-летия США, голова Волт-Боя, праздничное приветствие Волт-Боя, плакаты для мастерской и памятная фоторамка.