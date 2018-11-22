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Опубликовано 21 ноября 2018, 22:25

Fallout 76 уже продают со скидкой 33%

Фото: &copy; Flickr / Giorgio Comai

Фото: © Flickr / Giorgio Comai

Несмотря на то что игра вышла только неделю назад, её уже можно приобрести по заманчивой цене.

В течение шести дней все пользователи Xbox Live могут сэкономить до 33% при покупке игры Fallout 76. Таким образом, базовое издание шутера в настоящий момент продаётся за 2679 рублей.

При этом расширенное издание игры можно приобрести за 3749 рублей (скидка составит 25%). В состав последнего входит патриотический костюм американца, косметическая экипировка в честь 300-летия США, голова Волт-Боя, праздничное приветствие Волт-Боя, плакаты для мастерской и памятная фоторамка.

Напомним, в настоящий момент средняя оценка Fallout 76 варьируется от 50 до 55 баллов.

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Сергей Сурепин
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