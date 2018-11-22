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Опубликовано 22 ноября 2018, 03:35

Lada вошла в рейтинг самых продаваемых брендов мира

Фото: &copy; Twitter / deefmn

Фото: © Twitter / deefmn

Российский автомобильный бренд Lada вошёл в топ-50 самых продаваемых машин мира.

За девять месяцев этого года было продано 286 тысяч авто этой марки. Таким образом, "АвтоВАЗ" увеличил продажи на 21%, а бренд Lada занял 480-ю строчку.

В 2017 году компания находилась в рейтинге на 483-м месте. Лидером рейтинга в настоящий момент является компания Toyota — она продала 6,5 миллиона авто. На втором месте оказалась компания Volkswagen — реализовано 5,22 миллиона авто.

Замыкает тройку лидеров Ford. Компания продала четыре миллиона машин.

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Сергей Сурепин
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