Ники Минаж отменила концерт в Китае из‐за мошенника

Популярная американская певица прилетела в Поднебесную на выступление, которое пришлось отменить.

35-летняя Ники Минаж должна была выступить в Шанхае 18 ноября на мероприятии при поддержке Jakarta Warehouse Project. Это ежегодный танцевальный фестиваль, проводимый в Индонезии и Бали.

Организатор концерта заверил Минаж, что её выступление в Шанхае входит в ареал проекта. Однако он оказался мошенником. DWP International (организатор фестиваля) сообщила, что концерт в Китае является несанкционированным, за несколько дней до проведения мероприятия.