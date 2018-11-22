Госдума продлила заморозку накопительной пенсии до 2021 года
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Депутаты Госдумы приняли правительственный закон, продлевающий заморозку накопительной пенсии ещё на год. Согласно нынешнему законодательству, эта норма действует до 2020 года.
С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от зарплаты россиян идут в страховую часть — таким образом они направляются на выплаты пенсионерам. Теперь эту норму продлили.
Кроме того, принятый Госдумой правительственный закон устанавливает, что Пенсионный фонд страны должен учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году. В ПФР должны будут исходить из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.