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Регион
Опубликовано 22 ноября 2018, 11:20

Госдума продлила заморозку накопительной пенсии до 2021 года

Фото: &copy; РИА Новости/Илья Питалев

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Депутаты Госдумы приняли правительственный закон, продлевающий заморозку накопительной пенсии ещё на год. Согласно нынешнему законодательству, эта норма действует до 2020 года.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от зарплаты россиян идут в страховую часть — таким образом они направляются на выплаты пенсионерам. Теперь эту норму продлили.

Кроме того, принятый Госдумой правительственный закон устанавливает, что Пенсионный фонд страны должен учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году. В ПФР должны будут исходить из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

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Янковская Ольга
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