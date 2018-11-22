Чтобы пятница не стала чёрной. Роспотребнадзор назвал правила погони за скидками

В ведомстве напомнили, что покупатель имеет право получить доступную информацию об условиях продаж в рамках акций.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) выпустила рекомендации, как не стать жертвой обмана недобросовестных продавцов в период "чёрной пятницы". Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

— Последние несколько лет на рынке товаров и услуг в России каждый конец ноября проходит акция "чёрная пятница". Это событие всегда знаменуется проведением многочисленных акций и распродаж разными торговыми организациями. Всё это вызывает высокий потребительский интерес и в суматохе многие становятся жертвами обмана недобросовестных продавцов, не в полной мере доводящих до сведения покупателя условия проводимых акций, — отмечается в сообщении.

Фото: © Pixabay

В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с законом "О защите прав потребителей" продавец должен своевременно предоставлять необходимые и достоверные данные о товарах. Покупатель имеет право получить доступную информацию об условиях продажи в рамках скидочной акции. Также продавец должен чётко формулировать условия и стоимость приобретения акционного товара.

— Покупателю также надо знать, что любой товар, купленный по акции, подлежит возврату и обмену — в том же порядке, как и обычно продаваемые товары. Так, если непродовольственный товар надлежащего качества не подошёл по форме, габаритам, расцветке, фасону, размеру или комплектации, то в соответствии с законом... потребитель может обменять его в течение 14 дней, не считая дня покупки (кроме входящих в перечень товаров, не подлежащих возврату или обмену...), — пояснили в Роспотребнадзоре.

Фото: © Pixabay