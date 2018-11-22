Пенсия замёрзла. Госдума опять лишила россиян накоплений
Депутаты проголосовали за то, чтобы накопительная часть пенсии осталась в бюджете. Что это значит, разбираем на карточках.
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Депутаты заморозили накопительную часть до 2021 года
До этого предельным сроком заморозки значился 2020 год. Такое решение объяснили накопившимися проблемами в экономике.
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Накопительная пенсия есть у всех, кто родился после 1967 года
С 2002 года пенсия делится на страховую и накопительную. Накопительная — 6% зарплаты, её в фонд перечисляет работодатель.
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Что значит заморозка и как давно она действует?
Мораторий на создание накопительной пенсии существует с 2014 года. Это значит, что все накопления граждан бюджет забирает себе.
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За 4 года заморозки бюджет получил 2 триллиона рублей
Эти деньги потратили на выплату тем пенсионерам, что родились до 1967 года. Иначе было не покрыть дефицит Пенсионного фонда РФ.
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В правительстве обещают, что деньги вернут
Мораторий официально — не отъём средств у населения, а временный займ. Потом правительство обещает вернуть всё на счета.
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Последняя ли это заморозка накопленного россиянами?
Судя по практике — вряд ли. Сперва заморозка была разовой мерой. В 2017-м её продлили до 2020-го. И вот продлевают опять.
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