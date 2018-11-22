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Регион
Опубликовано 22 ноября 2018, 13:25

Пенсия замёрзла. Госдума опять лишила россиян накоплений

Депутаты проголосовали за то, чтобы накопительная часть пенсии осталась в бюджете. Что это значит, разбираем на карточках.

Фото: &copy; РИА Новости / Алексей Сухоруков

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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Депутаты заморозили накопительную часть до 2021 года

До этого предельным сроком заморозки значился 2020 год. Такое решение объяснили накопившимися проблемами в экономике.

Фото: © РИА Новости / Владими Песня

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Накопительная пенсия есть у всех, кто родился после 1967 года

С 2002 года пенсия делится на страховую и накопительную. Накопительная — 6% зарплаты, её в фонд перечисляет работодатель.

Фото: © pixabay.com

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Что значит заморозка и как давно она действует?

Мораторий на создание накопительной пенсии существует с 2014 года. Это значит, что все накопления граждан бюджет забирает себе.

Фото: © pixabay.com

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За 4 года заморозки бюджет получил 2 триллиона рублей

Эти деньги потратили на выплату тем пенсионерам, что родились до 1967 года. Иначе было не покрыть дефицит Пенсионного фонда РФ.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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В правительстве обещают, что деньги вернут

Мораторий официально — не отъём средств у населения, а временный займ. Потом правительство обещает вернуть всё на счета.

Фото: © pixabay.com

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Последняя ли это заморозка накопленного россиянами?

Судя по практике — вряд ли. Сперва заморозка была разовой мерой. В 2017-м её продлили до 2020-го. И вот продлевают опять.

Фото: © pixabay.com

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Артур Матвеев
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