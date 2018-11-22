ГД приняла в I чтении законопроект о безвизовом въезде для зрителей Евро-2020
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Документ предусматривает посещение матчей турнира по действительным документам, удостоверяющим личность.
Государственная дума России приняла в I чтении проект закона о безвизовом въезде в страну для зрителей чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Документом предусмотрено посещение матчей турнира, которые состоятся в стране, по действительным документам, удостоверяющим личность. Волонтёры УЕФА получат возможность въезжать на территорию Российской Федерации на основании обыкновенных гуманитарных виз.
Также зрителям хотят позволить бесплатный проезд по маршрутам чемпионата в общественном и ж/д транспорте, в том числе в пригородных поездах в пределах Петербурга и Ленобласти, а также в петербургском метрополитене с 0:00 дня проведения матча до 12:00 следующего дня.
Также правительству предлагается дать полномочия по установлению ускоренного и упрощённого порядка выдачи разрешений на работу и приглашений иностранным гражданам, привлекаемым в рамках турнира к деятельности УЕФА Российским футбольным союзом и другой локальной структурой.