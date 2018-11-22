75% россиян не верят в "чёрную пятницу"

По мнению большинства респондентов, бренды не предлагают реальные скидки во время ноябрьских распродаж.

Большая часть наших соотечественников не верит в "чёрную пятницу" и не собирается участвовать в распродажах. Это следует из исследования аналитического центра "1С-Битрикс".

Например, 60% респондентов не планируют делать покупки на распродажах, 62% россиян никогда не покупали товары в рамках "чёрной пятницы". Абсолютное большинство не верит, что магазины и бренды будут устраивать настоящие распродажи и скидки, — об этом заявило 75% опрошенных. Чуть больше половины, 56% респондентов, готовы потратить на покупки не более пяти тысяч рублей.

Между тем покупателей заинтересуют определённые продукты, если их реальная скидка будет колебаться в районе 50–70%. Из числа потенциальных покупателей 52% намерены приобрести электронику, гаджеты и бытовую технику по скидке.