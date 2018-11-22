Алешки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 ноября 2018, 14:21

75% россиян не верят в "чёрную пятницу"

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Мальгавко

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

По мнению большинства респондентов, бренды не предлагают реальные скидки во время ноябрьских распродаж.

Большая часть наших соотечественников не верит в "чёрную пятницу" и не собирается участвовать в распродажах. Это следует из исследования аналитического центра "1С-Битрикс".

Например, 60% респондентов не планируют делать покупки на распродажах, 62% россиян никогда не покупали товары в рамках "чёрной пятницы". Абсолютное большинство не верит, что магазины и бренды будут устраивать настоящие распродажи и скидки, — об этом заявило 75% опрошенных. Чуть больше половины, 56% респондентов, готовы потратить на покупки не более пяти тысяч рублей.

Между тем покупателей заинтересуют определённые продукты, если их реальная скидка будет колебаться в районе 50–70%. Из числа потенциальных покупателей 52% намерены приобрести электронику, гаджеты и бытовую технику по скидке.

Согласно выводу заместителя генерального директора "1С-Битрикс" Сергея Кулешова, большинство россиян настороженно относится к скидкам. Также Кулешов считает, что "чёрная пятница" до сих пор остаётся онлайн-проектом, несмотря на маркетинговые усилия офлайн-ретейлеров. В опросе в середине ноября приняло участие 994 респондента.

BannerImage
Андрей Ставицкий
  • Новости
  • скидки
  • Чёрная пятница
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar