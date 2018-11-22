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Опубликовано 22 ноября 2018, 11:12

Всенародная любовь. Путин поздравил поэта Николая Добронравова с 90-летием

Николай Добронравов. Фото: &copy;РИА Новости/Евгений Биятов

Николай Добронравов. Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов

Президент РФ Владимир Путин поздравил поэта Николая Добронравова с 90-летним юбилеем. Глава государства пожелал лауреату Государственной премии СССР здоровья, вдохновения и бодрости духа.

— Вы нашли своё призвание в творчестве, снискали поистине всенародную любовь как автор замечательных, проникновенных стихотворений и песен, — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

К поздравлениям присоединился и мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил необыкновенный лиризм и любовь к Родине в произведениях Добронравова.

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Янковская Ольга
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