Всенародная любовь. Путин поздравил поэта Николая Добронравова с 90-летием
Николай Добронравов. Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов
Президент РФ Владимир Путин поздравил поэта Николая Добронравова с 90-летним юбилеем. Глава государства пожелал лауреату Государственной премии СССР здоровья, вдохновения и бодрости духа.
— Вы нашли своё призвание в творчестве, снискали поистине всенародную любовь как автор замечательных, проникновенных стихотворений и песен, — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
К поздравлениям присоединился и мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил необыкновенный лиризм и любовь к Родине в произведениях Добронравова.