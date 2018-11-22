Всенародная любовь. Путин поздравил поэта Николая Добронравова с 90-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил поэта Николая Добронравова с 90-летним юбилеем. Глава государства пожелал лауреату Государственной премии СССР здоровья, вдохновения и бодрости духа.

— Вы нашли своё призвание в творчестве, снискали поистине всенародную любовь как автор замечательных, проникновенных стихотворений и песен, — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.