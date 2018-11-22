В Госдуму внесён законопроект о содержании террористов в отдельных тюрьмах
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Цель — исключить случаи вербовки новых подельников в местах лишения свободы. Предложение заочно поддержал президент Владимир Путин.
В Госдуму внесено предложение о содержании осуждённых за терроризм в отдельных тюрьмах, чтобы они не могли распространять свою идеологию на других заключённых.
— Изолированный тюремный режим позволит минимизировать возможность распространения экстремистской идеологии в среде осуждённых и их вербовки в ряды террористических организаций, — считают авторы законопроекта.
К слову, подобная практика уже применяется в таких странах, как Израиль и Марокко.
Отметим, что президент Владимир Путин поддерживает идею отделения террористов от остальных заключённых в местах лишения свободы. "Эти дополнительные "университеты", обработка в местах лишения свободы заключённых со стороны радикальных элементов нам совершенно ни к чему", — заявлял в октябре российский лидер.