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Регион
Опубликовано 22 ноября 2018, 14:22

В Госдуму внесён законопроект о содержании террористов в отдельных тюрьмах

Фото &copy; Flickr/nizz7

Фото © Flickr/nizz7

Цель — исключить случаи вербовки новых подельников в местах лишения свободы. Предложение заочно поддержал президент Владимир Путин.

В Госдуму внесено предложение о содержании осуждённых за терроризм в отдельных тюрьмах, чтобы они не могли распространять свою идеологию на других заключённых.

— Изолированный тюремный режим позволит минимизировать возможность распространения экстремистской идеологии в среде осуждённых и их вербовки в ряды террористических организаций, — считают авторы законопроекта.

К слову, подобная практика уже применяется в таких странах, как Израиль и Марокко.

Отметим, что президент Владимир Путин поддерживает идею отделения террористов от остальных заключённых в местах лишения свободы. "Эти дополнительные "университеты", обработка в местах лишения свободы заключённых со стороны радикальных элементов нам совершенно ни к чему", — заявлял в октябре российский лидер.

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Марина Калегина
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