В Госдуму внесён законопроект о содержании террористов в отдельных тюрьмах

Цель — исключить случаи вербовки новых подельников в местах лишения свободы. Предложение заочно поддержал президент Владимир Путин.

В Госдуму внесено предложение о содержании осуждённых за терроризм в отдельных тюрьмах, чтобы они не могли распространять свою идеологию на других заключённых.

— Изолированный тюремный режим позволит минимизировать возможность распространения экстремистской идеологии в среде осуждённых и их вербовки в ряды террористических организаций, — считают авторы законопроекта.

К слову, подобная практика уже применяется в таких странах, как Израиль и Марокко.