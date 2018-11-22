Маркетплейс Сбербанка и Яндекса "Беру" попался на жульничестве к чёрной пятнице

— "Беру" работает по модели маркетплейса. Это значит, что товары на сайте у нас продают несколько продавцов. Если у одного продавца товар закончился, то на витрине появятся товары от другого поставщика. И вполне возможно, что цена второго может быть выше. Но это позволяет всегда иметь популярный товар в наличии. На примере, который приводите вы, у первого продавца закончился товар, второй поставщик "вышел" на витрину. Цена этого поставщика была выше, и он снизил цену на 7%, чтобы сделать её такой, какой она была у первого продавца. Скидка в данном случае честная. Мы мониторим цены всех поставщиков и проверяем скидки на честность. Если возле цены товара указана скидка, это значит, что продавец действительно снизил цену на товар — прокомментировали ситуацию Лайф в пресс-службе "Яндекс.Маркет".