Маркетплейс Сбербанка и Яндекса "Беру" попался на жульничестве к чёрной пятнице
Фото: © Скриншот L!FE
Интернет-магазин указал скидку на смартфон Xiaomi в 7%, хотя на деле стоимость товара не изменилась.
Маркетплейс Сбербанка и "Яндекса" "Беру" попался на подтасовках к "чёрной пятнице". Лайф отследил изменение стоимости у одного из товаров.
Подмена первоначальной цены замечена у смартфона Xiaomi Redmi 5 Plus. По наблюдениям Лайфа, 9 ноября устройство стоило 12 080 рублей без скидки, 22 числа того же месяца оно стоит столько же, но ретейлер указал снижение цены с 12 989 рублей и скидку в 7%. На деле же стоимость девайса не снизилась.
Фото: © Скриншот L!FE
23 ноября — "чёрная пятница". На неделе с 19-го по 25-е магазины устраивают масштабные акции с большими скидками.
Ранее стало известно, что 75% россиян не верят в "чёрную пятницу" и настороженно относятся к скидкам. В опросе приняло участие 994 респондента.
— "Беру" работает по модели маркетплейса. Это значит, что товары на сайте у нас продают несколько продавцов. Если у одного продавца товар закончился, то на витрине появятся товары от другого поставщика. И вполне возможно, что цена второго может быть выше. Но это позволяет всегда иметь популярный товар в наличии. На примере, который приводите вы, у первого продавца закончился товар, второй поставщик "вышел" на витрину. Цена этого поставщика была выше, и он снизил цену на 7%, чтобы сделать её такой, какой она была у первого продавца. Скидка в данном случае честная. Мы мониторим цены всех поставщиков и проверяем скидки на честность. Если возле цены товара указана скидка, это значит, что продавец действительно снизил цену на товар — прокомментировали ситуацию Лайф в пресс-службе "Яндекс.Маркет".