Россия вошла в первую премьерную волну новых "Мстителей"
Кадр фильма “Мстители 4”/ © Кинопоиск
Информация о дате премьеры фильма "Мстители-4" появилась на сайте "Бюллетень кинопрокатчика".
Изначально предполагалось, что фильм "Мстители-4" покажут в России 2 мая (одновременно с американской премьерой). В итоге лента будет доступна в кинотеатрах уже 25 апреля 2019 года.
Россия не единственная страна, в которой фильм будут показывать раньше, чем в США. Аналогичная ситуация наблюдается в Великобритании. Предполагается, что 25 апреля пройдёт премьера по всей Европе.
Напомним, съёмки картины уже завершены, однако у ленты всё ещё нет официального названия. Предполагается, что первый трейлер новых "Мстителей" нам покажут уже 23 ноября. В настоящий момент продолжается монтаж фильма.