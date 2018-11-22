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Опубликовано 22 ноября 2018, 12:37

Россия вошла в первую премьерную волну новых "Мстителей"

Кадр фильма &ldquo;Мстители 4&rdquo;/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма “Мстители 4”/ © Кинопоиск

Информация о дате премьеры фильма "Мстители-4" появилась на сайте "Бюллетень кинопрокатчика".

Изначально предполагалось, что фильм "Мстители-4" покажут в России 2 мая (одновременно с американской премьерой). В итоге лента будет доступна в кинотеатрах уже 25 апреля 2019 года.

Россия не единственная страна, в которой фильм будут показывать раньше, чем в США. Аналогичная ситуация наблюдается в Великобритании. Предполагается, что 25 апреля пройдёт премьера по всей Европе.

Напомним, съёмки картины уже завершены, однако у ленты всё ещё нет официального названия. Предполагается, что первый трейлер новых "Мстителей" нам покажут уже 23 ноября. В настоящий момент продолжается монтаж фильма.

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Сергей Сурепин
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