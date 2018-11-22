Курганские казаки потребовали, чтобы Трамп вернул "украденные у русских" деньги

"2–5 миллиардов долларов нас, русских и казаков, на первое время устроят", — снисходительно отметил атаман.

Общественная организация "Казачество России", зарегистрированная в Кургане, обратилась к президенту США Дональду Трампу с требованием вернуть "украденные" у русских людей деньги. В письме за подписью атамана организации Валерия Попова говорится, что если уж американский лидер в своих выступлениях против России "устраивает бесовский шабаш", то пусть хотя бы его результаты обернёт во благо.

Атаман организации Валерий Попов. Фото: "ВКонтакте"

Предложение казаков заключается в следующем: Трамп, по их словам, должен сосредоточиться на критике российских олигархов и чиновников, а деньги, которые были заморожены на их счетах, он должен перевести тем, "у кого они были украдены".

— Расчётный счёт я вам высылаю, 2–5 миллиардов долларов нас, русских и казаков, на первое время устроят, — приводят текст обращения атамана РИА "Новости".

Деньги, по словам казаков, они планируют потратить "на национальное возрождение".

Какого-либо ответа из Белого дома пока не поступало.