Неизвестный с ножом напал на медсестру у психбольницы в Шотландии

После инцидента правоохранители выставили оцепление вокруг двух медицинских учреждений.

Неизвестный напал с ножом на женщину в городе Эр в Шотландии, сообщает Guardian со ссылкой на медиков и правоохранителей.

Отмечается, что пациентам и сотрудникам университетского госпиталя "Эра" и психиатрического госпиталя "Алиса" предписано оставаться внутри помещений до дальнейшего распоряжения, вокруг медучреждений выставлено оцепление.

Как заявил представитель полиции Шотландии, утром правоохранительные органы получили сообщение, что на территории госпиталя "Алиса" совершено нападение на женщину. Она была госпитализирована. Как сообщила первый министр Шотландии Никола Стерджен, по её данным, жизни пострадавшей ничего не угрожает.