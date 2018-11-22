В Албании в ходе беспорядков пострадало 15 человек
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В столице Албании — Тиране произошли столкновения между местными жителями и полицией. В результате беспорядков ранено 15 человек, сообщает Associated Press.
Горожан возмутило решение правительства разрушить несколько сотен жилых зданий, чтобы расширить городскую окружную дорогу. Мирная акция протеста переросла в столкновения, когда часть демонстрантов попыталась прорваться в здание парламента.
Отмечается, что в результате беспорядков пострадали трое митингующих и 12 сотрудников полиции. Ещё 11 демонстрантов задержаны.
Ранее власти Албании сообщили о сносе 317 жилых домов. В правительстве отметили, что выкупят землю и здания у горожан, которые смогут предоставить документы, подтверждающие право собственности. Премьер-министр страны призвал демонстрантов "Взять то, что даёт закон, и уйти с дороги".