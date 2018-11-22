Подросток лишился прав через 49 минут после их получения
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Подросток в Германии, по всей видимости, установил мировой рекорд по скорости лишения водительских прав. Полиция отобрала у него соответствующее удостоверение через 49 минут после его получения.
В полиции сообщили, что некоторые вещи продолжаются вечно, а некоторые — меньше часа. По информации немецкой полиции, подросток решил отметить с друзьями получение прав. Особенно обрадовалась его восемнадцатилетняя подруга. Её и ещё троих подростков водитель, который только получил права, пригласил покататься на авто.
В итоге сотрудник дорожной полиции зафиксировал превышение скорости на сорок пять километров в час. В авто находился тот самый подросток. Ему выписали штраф в двести евро и лишили прав на четыре недели.