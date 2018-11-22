Подросток лишился прав через 49 минут после их получения

Подросток в Германии, по всей видимости, установил мировой рекорд по скорости лишения водительских прав. Полиция отобрала у него соответствующее удостоверение через 49 минут после его получения.

В полиции сообщили, что некоторые вещи продолжаются вечно, а некоторые — меньше часа. По информации немецкой полиции, подросток решил отметить с друзьями получение прав. Особенно обрадовалась его восемнадцатилетняя подруга. Её и ещё троих подростков водитель, который только получил права, пригласил покататься на авто.