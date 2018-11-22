Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 ноября 2018, 20:04

Подросток лишился прав через 49 минут после их получения

Фото: &copy; Twitter / YRP

Фото: © Twitter / YRP

Подросток в Германии, по всей видимости, установил мировой рекорд по скорости лишения водительских прав. Полиция отобрала у него соответствующее удостоверение через 49 минут после его получения.

В полиции сообщили, что некоторые вещи продолжаются вечно, а некоторые — меньше часа. По информации немецкой полиции, подросток решил отметить с друзьями получение прав. Особенно обрадовалась его восемнадцатилетняя подруга. Её и ещё троих подростков водитель, который только получил права, пригласил покататься на авто.

В итоге сотрудник дорожной полиции зафиксировал превышение скорости на сорок пять километров в час. В авто находился тот самый подросток. Ему выписали штраф в двести евро и лишили прав на четыре недели.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Германия
  • Игры
  • В мире
  • Дети
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar